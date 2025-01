Kraven: Entrevista con los hombres detrás del villano

Kraven es un personaje del universo Marvel que tal vez no sea muy conocido para el grueso de la población o, en general, para quienes no son asiduos a leer los cómics. El tipo no es un antihéroe, sino un villano que se las da de tú a tú con más de un superhéroe, especialmente el Hombre Araña, a quien incluso enterró con vida en uno de los números más memorables del cómic.

Tan atractivo es el personaje, que la fusión entre Sony y Marvel, misma que produjo la exitosa franquicia de Venom, decidió darle su propia película. En esta, exploramos los orígenes del personaje, “con el fin de que la gente entienda un poco más de dónde viene y qué tuvo que soportar”, al menos así nos cuenta su director. Conversamos con él y con el responsable de darle vida a Kraven para la pantalla gigante, el cotizado actor Aaron Taylor Johnson, quien tuvo un año fenomenal al participar también de Nosferatu.



Ambos nos comentan acerca de la psicología del personaje y de la cantidad de energía que requiere el andar por el mundo promocionando la película. Repase la entrevista completa en el video adjunto.