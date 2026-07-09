Redes sociales y pareja: cómo encontrar un equilibrio saludable

Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana. Muchas parejas comparten aniversarios, viajes, regalos y otros momentos especiales.

La psicóloga Marcela Arce explicó en Buen Día qué puede reflejar la necesidad constante de publicar la relación.

La especialista también conversó sobre la importancia de mantener espacios de privacidad y fortalecer el vínculo fuera del entorno digital (ver video adjunto).

Durante la entrevista compartió herramientas para encontrar un equilibrio entre la vida en línea y la intimidad de la pareja.

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