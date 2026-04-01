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Lugares cerca de la ciudad para disfrutar de atardeceres inolvidables

Sin salir de la Gran Área Metropolitana, usted puede encontrar espacios ideales para desconectarse del ritmo diario.

Por Teletica.com Redacción 1 de abril de 2026, 9:46 AM

Si usted desea desconectarse de la rutina sin hacer largos desplazamientos, existen varios sitios dentro de la Gran Área Metropolitana ideales para disfrutar atardeceres espectaculares y momentos de tranquilidad.

Son opciones accesibles, seguras y perfectas para compartir en familia, en pareja o incluso para regalarse un espacio personal de descanso y contemplación.

Hoy en Buen Día le presentamos recomendaciones cercanas y fáciles de visitar, para que usted aproveche su tiempo libre sin alejarse demasiado de la ciudad (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

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