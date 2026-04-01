Estilo de Vida
Lugares cerca de la ciudad para disfrutar de atardeceres inolvidables
Sin salir de la Gran Área Metropolitana, usted puede encontrar espacios ideales para desconectarse del ritmo diario.
Si usted desea desconectarse de la rutina sin hacer largos desplazamientos, existen varios sitios dentro de la Gran Área Metropolitana ideales para disfrutar atardeceres espectaculares y momentos de tranquilidad.
Son opciones accesibles, seguras y perfectas para compartir en familia, en pareja o incluso para regalarse un espacio personal de descanso y contemplación.
Hoy en Buen Día le present
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