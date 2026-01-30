Tía Zelmira: El Antidebate fue el gran ganador de la campaña

Cuando acabe esta campaña, una de las más singulares de nuestra historia reciente, tendremos muy presente El Antidebate de TD Más, realizado el 21 de enero, en la instalaciones de Televisora de Costa Rica.



Este Antidebate fue el oasis de una campaña grosera, dura, desigual, oscura, angustiante y estresante. Fue un descanso, una conversación planteada en un tono de agradable respeto, que nos permitió ver realmente cómo son los contendientes; en este caso compartieron la mesa blanca Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Ariel Robles y Juan Carlos Hidalgo, invitados a estrenar esta modalidad producida por el programa Sepamos ser libres.



En un tono coloquial amistoso y con la seriedad requerida, los candidatos hicieron sus aportes en temas de seguridad, salud y educación. Toda una cátedra de civilismo, integridad, educación y buenas maneras.



En mi ejercicio como periodista, vi muchos debates de todos los colores y en diversos tonos, buenos, regulares, malos y muy malos, incluso algunos de dudosa calidad, como el realizado el lunes 26 de enero por radio Columbia, que aunque nos permitió conocer un par de datos nuevos, nos dejó un mal sabor y algunas dudas.

Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles, Ariel Robles y Álvaro Ramos.

Por eso me gusta El Andidebate porque es objetivo, cuidadoso, sin intervenciones ni interrupciones, también sin aplausos ni abucheos, porque no es un ring de boxeo, es una mesa de diálogo de gente educada y bien intencionada, interesada en el bienestar del país. Los cuatro participantes se perfilaron, además, como los más cercanos, los más certeros y los más presidenciables; cualquiera de ellos podría ocupar la Presidencia de la República y los otros no tendrían ningún reparo en colaborar, si acaso fuera necesario.



Como observador del tema de televisión ––contenidos y formatos—, quedé muy satisfecho y la propuesta me pareció, además de inédita, muy agradable, tanto que el tiempo se me pasó rápido y quedé con ganas de ver más, algo que no ocurría con los debates tradicionales.



En lo político, el público pudo determinar que estos cuatro candidatos tienen algunas diferencias ideológicas, pero son gente buena, educada y muy respetuosa. No vi, en todo El Antidebate, alguna mala cara o alguien que estuviera incómodo, más bien se apreciaban muy a gusto y hasta celebraban, sin problema alguno, el buen humor de Ariel Robles.

La conversación sobre la mesa blanca transcurrió en paz.

De acuerdo con una información de Stefania Colombari, de Teletica.com, El Antidebate de TD Más se convirtió en tendencia nacional en redes sociales, donde miles de comentarios inundaron las plataformas digitales para elogiar la dinámica, incluyendo reacciones de figuras políticas y reconocidos creadores de contenido.

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, destacó el espacio en su cuenta de Facebook, al señalar que permitió visibilizar las distintas opciones que tienen los electores para ejercer su voto.



El periodista, analista y ex Director de La Nación, Eduardo Ulibarri Bilbao, resaltó el tono del encuentro.

​“La decencia y civilidad del ‘antidebate’ organizado por ‘Sepamos ser libres’ es ejemplar. No hay concesiones entre los candidatos, pero sí respeto y confrontación de buenas ideas. Felicitaciones”.

Según Colombari, a las reacciones anteriores se sumó el polémico analista Pietro Callandrelli, quien de manera emotiva compartió:

​“Me emocionó casi hasta las lágrimas. Cuatro candidaturas en una discusión sana, constructiva, sin gritos, sin imposiciones, respetuosa. Los cuatro enfocados en buscar soluciones para el país, sin importar sus diferencias ideológicas o partidarias. Realmente fue un gusto mirarlos tendiendo puentes y no levantando muros. Esto es lo que nos caracteriza como costarricenses, esta es nuestra idiosincrasia, este es el Pura Vida, esto es lo que debemos defender este primero de febrero”.

Finalmente, otro de los generadores de opinión que destacó la experiencia fue Sergio Ortiz, quien además estuvo presente en las instalaciones del canal dando cobertura informativa.

“¿Saben qué siento al estar viendo El Antidebate de TD Más, Teletica Radio y Sepamos ser libres? Que estoy del lado correcto de la historia costarricense, porque estoy del lado de la democracia que se construye a partir del diálogo”, subrayó Ortiz.

La camaradería caracterizó el encuentro.



Por su parte Allán Vásquez, funcionario de la Municipalidad de San José, escribió:

​“Ver a cuatro de los mejores perfiles candidatos a la Presidencia de la República sentados en una misma mesa, dialogando con respeto, inteligencia y cordialidad, recuerda lo mejor de Costa Rica. Ideas distintas, visiones diversas, pero un mismo hilo conductor: el amor por este país y los valores que nos definen como ticos. Este tipo de conversaciones sanas fortalecen la democracia. Y como diría en tono jocoso: solo faltaron unos vinitos para completar la mesa. Hoy, más que nunca, el mensaje es claro: participar, informarnos y votar es defender nuestro sistema. Porque Costa Rica se construye con diálogo, respeto y ciudadanía activa”.

Como costarricense agradezco profundamente a todos los jóvenes profesionales que estuvieron y manejaron esta novedosa producción. Hay esperanza en el futuro de nuestro país, al saber que todavía hay muchachos que creen en la libertad y en el futuro de una Patria que se merece lo mejor.



El Antidebate rompió récords de visualizaciones en plataformas y conversación digital, como era de esperar. Puede volverse a ver a través de la app de TDMAX, así como el Facebook y YouTube de Teletica Radio.

Ariel Robles tuvo varias salidas divertidas.



Cine: Llega el Plan B con humor y con amor

La película Plan B, largometraje de ficción escrito y dirigido por el reconocido cineasta costarricense Frayser Navarrette, se anuncia oficialmente como una coproducción de END FILMS (Costa Rica) y KABA FILMS (México), bajo la producción ejecutiva de los cineastas Karla Barahona y Frayser Navarrette.



Plan B es una comedia romántica y dramática con elementos de sátira política y tensiones emocionales que iniciará su rodaje a inicios de febrero. Una historia de reencuentros, campaña y una conversación pendiente.



Después de 25 años sin verse, un comediante en declive y una candidata rígida —que fue su primer amor— se ven obligados a trabajar juntos para rescatar una campaña política en caída. Entre humor, heridas antiguas y un café pendiente, descubrirán que aún tienen algo que decirse.



La trama sigue a Ana Villalobos, candidata municipal profesional y estricta, enfrentada a Antonio Barrera, un rival populista y carismático. La llegada de Dani Salgado, un standapero estancado, detona un “plan alternativo”: usar el humor como puente para reconectar con la esencia, sanar lo no dicho y, quizá, abrir una segunda oportunidad.



El elenco principal lo componen Karla Barahona, Pablo Valentín, y Eduardo (Lalo) España. El reparto incluye a Fabiola del Pilar, Manfred Schlager y Joaquín Calatayud, entre otros.



Plan B se presenta como una comedia romántica íntima sobre dos vidas que se reencontraron demasiado tarde, pero justo a tiempo para sanar: una historia de vulnerabilidad, reconciliación y valentía para intentarlo de nuevo, en medio del caos de una campaña política.

Frayser Navarrete es el director.

Te tengo un vieras……

Vieras que el maestro José Rosa, toda una eminencia de la música, informó que ya tiene disponible el nuevo catálogo de Pearl Drums 2026. Rosa, quien es percusionista, es representante de esa reconocida marca.

​“Estoy muy contento de compartir que ya está disponible el nuevo catálogo de Pearl Drums 2026. Estoy orgulloso de ser un artista de Pearl respaldado y profundamente agradecido de ser parte de la Familia Pearl, durante los últimos 18 años. El compromiso continuo de Pearl con la calidad, la innovación y la artesanía ha sido una fuente constante de inspiración a lo largo de mi viaje profesional”, comentó Rosa.

El nuevo catálogo interactivo cuenta con la alineación completa de 2026, incluyendo los últimos productos y novedades en la gama de instrumentos de Pearl. Para que vean qué clase de músico es Rosa, les cuento que tiene un Bachillerato en Artes Musicales y una Maestría en Music en Performance, de la Universidad Central de La Florida; es Master de Educación Musical y Master en Music Technology and Game Audio Production, de la Universidad Southern Utah; también es Master en Educación Global de la Universidad de Arizona y tiene un doctorado en Educación in Applied Learning Science, de la prestigiosa Universidad de Miami.

José Rosa.

Vieras que Melissa Mora, patriota y amante de la libertad, decidió no quedarse quieta y esta semana ha estado instando a todos a votar en las elecciones.

​“Costa Rica siempre se ha distinguido por su democracia, por el respeto a las ideas y por la libertad de elegir. Ese derecho que tenemos de votar no es solo un privilegio, es también una responsabilidad con nuestro país, con nuestras familias y con el futuro que queremos construir. Cada persona tiene su propio candidato, sus razones y sus esperanzas. Yo ya tomé mi decisión y apoyaré a Juan Carlos Hidalgo porque creo en su propuesta y en la visión que tiene para el país. Pero más allá de nombres, lo verdaderamente importante es que todos salgamos a votar. Votar es alzar la voz de forma pacífica, es decir “me importa Costa Rica”, es participar en el rumbo que tomará nuestra nación. No dejemos que otros decidan por nosotros. Informémonos, conversemos con respeto, y el día de las elecciones cumplamos con nuestro deber cívico. Que gane la democracia, que gane el respeto y que gane Costa Rica”, dijo Melissa, cuyo mensaje ha sido visto y compartido miles de veces por sus seguidores, que somos muchos.

Melissa Mora.



Vieras que Patricia Figueroa, Ítalo Marenco y Rafa Pérez, quienes trabajaron juntos como presentadores en Giros, se llevan muy bien y se reúnen cada vez que pueden, como lo hicieron esta semana cuando almorzaron en La Cebichería, propiedad de la familia de Patricia. En el encuentro se divirtieron, hicieron un poco de locuras, tomaron sangría y vino blanco y hablaron de planes y de negocios.

​“Amigos, compañeros de la vida. Los amo. Se vienen cositas muy lindas”, escribió ella.

Por su parte, Rafa Párez dijo:

​“Coincidimos en una etapa y lo más bonito que queda siempre es la amistad y el respeto. Hoy cada quien sigue su camino y me alegra ver cómo todos brillamos desde nuestros distintos espacios. Lo mejor para cada uno en los distintos proyectos”.

Rafa Pérez, Patricia Figueroa e Ítalo Marenco.

