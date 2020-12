TecToc: ¿Llegará un nuevo Apple TV el próximo año?

Varios rumores indican que Apple estaría trabajando en una nueva versión de su dispositivo Apple TV.

Esta nueva caja conectada al televisor estaría más enfocada a los videojuegos y tendría un control remoto renovado. Incluso, podría tener otro control dedicado a gaming.

Apple podría incluir el procesador A12 o A14 en el nuevo Apple TV y darle una capacidad de almacenamiento de hasta 128 gigas.

Reportes indican que para el 2024 Apple podría estar lanzando un automóvil. Según Reuters, una de las novedades sería una revolucionaria tecnología de baterías.

Todavía no está claro sobre la forma como Apple fabricaría este automóvil, pero se cree que se apoyaría en un tercero para su producción masiva.

La marca One Plus presentó el One Plus 8T Concept, que como su nombre lo indica, no es un celular comercial sino un concepto de dispositivo con un panel trasero que cambia de color.

Posibles usos para esta innovación podrían ser para notificaciones o incluso para retroalimentación biológica como monitor de respiración.

Lea también Tecnología TecToc: Zoox muestra diseño de taxi autónomo En nuestro resumen de tecnología también hablamos de la actualización del sistema operativo iOS.

El nuevo MI 11 de Xiaomi será el primer teléfono con procesador Snapdragon 888 de Qualcomm, el dispositivo sería lanzado el 28 de diciembre junto al M11 Pro y vendrían ya listos con Android 11.

La aplicación WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos en algún momento del próximo año. Los dispositivos iPhone con iOS 9 y que no se puedan actualizar, así como los teléfonos Android por debajo de la versión 4.0.3 perderán la opción de usar WhatsApp. Quienes puedan hacerlo, deben actualizar su dispositivo.

La empresa china ZTE anunció la distribución global de su teléfono Axon 20 5G, este es el primer teléfono en el mundo con cámara frontal debajo de la pantalla. Hasta el momento, este dispositivo solo se podía adquirir por invitación.

Los automóviles de Tesla podrían ofrecer conducción autónoma por suscripción. Tesla anunció que este servicio estará disponible para los automóviles Tesla que tienen el hardware, aún si no fue comprado como opción.

La opción cuesta $10.000 más sobre el precio del carro, por lo que un sistema de pago mensual podría ser llamativo para algunos usuarios que no quieran pagar ese monto de entrada.

Tesla todavía no detalla cuál sería el costo mensual del servicio.

Facebook y Google habrían acordado ayudarse mutuamente en caso de ser investigados por monopolio de la publicidad en línea.

Esta información se dio a conocer después de una demanda presentada contra Google por 10 estados de Estados Unidos, se le acusa de trabajar en conjunto con Facebook para quedarse con la mayor parte del negocio de publicidad en línea.

Esto deja claro que ambas empresas estaban conscientes de que su forma de hacer negocio eventualmente provocaría demandas y que era necesario estar listos para responder.