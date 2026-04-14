¿Puede la IA ofrecer apoyo emocional? Esto es lo que debe saber

Cada vez más personas conversan con herramientas de inteligencia artificial sobre temas personales o emocionales. En Costa Rica y a nivel internacional, especialistas señalan que muchos usuarios recurren a estas plataformas por su disponibilidad inmediata y el anonimato que ofrecen, especialmente cuando enfrentan ansiedad o soledad.

Estas herramientas pueden servir como apoyo inicial, por ejemplo, para ordenar ideas, practicar ejercicios de respiración o encontrar información sobre bienestar emocional. Sin embargo, expertos advierten que no sustituyen la terapia psicológica profesional, ya que no pueden interpretar el lenguaje corporal, adaptar intervenciones clínicas ni responder ante situaciones complejas de riesgo emocional (ver video adjunto).

Además, también es importante considerar aspectos como la privacidad de los datos personales y la necesidad de acompañamiento humano cuando existen síntomas persistentes.

En Buen Día analizamos cuándo la inteligencia artificial puede ser útil como apoyo y en qué casos es necesario buscar ayuda profesional.

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