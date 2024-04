Elena Umaña gana segunda gala de TCMS con imitación de Mónica Naranjo

“Estoy muy contenta, y sí, se aprende de los errores. Yo sabía que hoy tenía que hacerlo muy bien y, sobre todo, feliz porque voy a ayudar a una fundación que es de adultos abandonados, entonces me siento muy feliz de poder colaborar con ellos.



"Me esforcé, estudié y me concentré mucho. Siempre lo hago porque soy una persona que me exijo; pero, a veces, no salen las cosas como uno quiere. Yo me dije: 'Tranquilidad, Elena tranquilícese. Hoy tiene que salir bien'”, detalló la triundadora de la noche.