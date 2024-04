"Ramzi" triunfa en primera gala de 'Tu Cara me Suena'

Gabriel Ramírez , también conocido como “ Ramzi” , se coronó ganador de la primera gala de la sétima temporada de Tu Cara me Suena (TCMS) .

​Gustavo Gamboa fue el tercero de la noche con el tema No se va. Con el apoyo de su esposa e hijos desde la gradería del Marco Picado, “Tavo” salió al escenario dispuesto no solo a ganar, sino a sacarle a más de uno una carcajada, aunque no logró estar entre los primeros lugares de la noche. Gamboa, sin duda alguna, disfrutó su primera aparición.