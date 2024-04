Pablo Leal, imitador de voces, será el invitado de la segunda gala de TCMS

"La noticia de la invitación al programa me tomó por sorpresa. Fue muy gratificante, pues que me hayan tomado en cuenta para venir a compartir con todo el elenco y vivir la experiencia me hizo muy feliz. Básicamente, 'Tu Cara me Suena' es una de las principales plataformas para lo que yo hago y en lo que yo me especializo, que es la imitación de cantantes”, puntualizó Leal.