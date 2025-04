Video muestra transformación del cráter del Poás tras erupciones recientes

La más reciente erupción del Volcán Poás, registrada este lunes por la tarde, ha sido catalogada como la más importante desde 2017, alcanzando una columna de ceniza de más de 4.500 metros de altura.

Un nuevo video divulgado por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) revela la evolución del cráter en las últimas semanas. Desde finales de marzo, cuando se reactivaron las erupciones, los especialistas han observado transformaciones notables en la morfología del volcán (ver video en la portada de este artículo).



El volcán Poás continúa mostrando una intensa actividad que, aunque no implica un cambio drástico en su comportamiento, sí ha dejado notables transformaciones en la morfología del cráter. Desde finales de marzo, cuando comenzaron nuevamente las erupciones, los especialistas han documentado un cambio considerable en la estructura interna del macizo.

“Desde el inicio de las erupciones a fin de marzo, hemos visto cambios importantes en la morfología dentro del cráter, el lago desapareció, dejó algo bastante plano y con las erupciones empezó a excavar material y vimos un hueco formándose más y más profundo, más ancho”, explicó a Teletica.com Geoffroy Avard, del Ovsicori.

Según Avard, el foco eruptivo ha migrado dentro del mismo cráter.

“Vimos también el foco eruptivo migrar hacia el sur de la boca C hacia la boca A y el foco mismo se fue moviendo. Al mismo tiempo, el material expulsado se depositó alrededor y hay bastante depósito de material alrededor del cráter eruptivo”, detalló Avard.

Actualmente, ambas bocas están activas. La C, al norte del cráter y donde se encontraba el lago hasta hace poco, ha sido el foco principal de la reciente actividad. La A, al sur, fue la que protagonizó la erupción del lunes. Aunque todavía no se confirma una conexión entre ambas, no se descarta que eventualmente puedan formar un solo foco eruptivo.

“La boca C que está al norte y que era el lago por mucho tiempo, es el foco que hizo la mayor parte de las erupciones, y tenemos el otro foco, la boca A, que fue el foco eruptivo de 2017, pero la erupción de ayer lunes por la tarde ocurrió en la boca A”, señaló Avard.

Sobre la posibilidad de que ambas bocas se conecten en un solo foco, Avard fue enfático: “Dentro de las posibilidades podría formarse un solo foco, pero no sabemos la profundidad de las conexiones de estos focos eruptivos”.

La explosión registrada este lunes a las 2:14 p. m. fue, según el experto Geoffroy Avard, la más fuerte del año y posiblemente la más intensa desde 2017. La ceniza subió hasta 4.500 metros y la erupción fue muy visible, poderosa y con mucha energía.

A pesar de lo impactante del evento, Avard aclaró que no significa que el volcán esté aumentando su actividad de forma constante.