Víctimas de fraude informático se multiplicaron en últimas dos semanas

“Me dejaron como ₡1.500 porque pude pagar los peajes, cuando estaba en el mall mi esposo me dijo que dejé la tarjeta debajo del radio, entonces fui al banco a sacar el dinero en efectivo, me fui a la caja del banco y el cajero me dice que mi cuenta está en blanco, dicen que hice transferencia a una persona, ahí es cuando ellos se alertan”, explicó la Melissa Badilla.