Ubican sano y salvo a finquero que estaba secuestrado

Un finquero que estaba reportado como secuestrado fue ubicado sano y salvo esta noche en León Cortés, en la Zona de Los Santos.



La víctima tenía 12 horas de estar retenido dentro de su finca de café.

Las autoridades realizaron una ardua labor para poder rescatar a este empresario con vida.

“Yo ni me había dado cuenta, fue como a las 10:30 a. m. que me di cuenta, una hermana me avisó de lo que estaba pasando, que yo sepa él no tenía problemas con nadie”, indicó su esposa de apellido Castillo.

Fue pasadas las 7 de la noche que el OIJ indicó que ya lo habían ubicado con vida.

En la casa donde se ubicó al hombre se registró una balacera.

Sin embargo, las autoridades no brindaron mayor detalle, lo principal es que fue rescatado con vida.

Información de Josué Navarro del canal Altavisión.