Tico en Florida: “Parecía como un huracán, la gente estaba asustada”

Por Elías Alvarado | [email protected]



Las fuertes lluvias provocan fuertes inundaciones en Florida, Estados Unidos, y un grupo de costarricense se han visto afectado por los fenómenos naturales.

Los cuerpos de rescate han tenido que sacar a personas que quedaron atrapadas en casas y vehículos (ver video adjunto de Telenoticias).

“Ayer era un día bien bonito, soleado, de un pronto a otro comenzó a llover, a inundarse las calles, los carros, una magnitud de 8 pies, cosa nunca antes vista, no podía salir de mi trabajo, me lo prohibieron, no podía usar mi vehículo, realmente fue algo que nunca había pasado en esta zona, un caos total, parecía como un huracán, la gente estaba asustada”, describió Ignacio Salazar, tico en Florida.