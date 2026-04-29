Río Tempisque en alerta por extraña muerte de peces

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio de personal técnico del Área de Conservación Tempisque (ACT-SINAC), investiga la muerte de peces en el río Tempisque en Guanacaste.



Según informó la institución, como parte de la atención inicial, se efectuaron monitoreos y muestras de la calidad del agua en varios puntos del afluente, con el propósito de identificar el origen del incidente y establecer sus posibles causas.

"Para estas labores se utilizó equipo multiparámetro que permite medir variables físicas como oxígeno disuelto, temperatura, pH y conductividad. Además, se recolectaron muestras que serán analizadas por el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (HIDROCEC) de la Universidad Nacional (UNA)", indicó el MINAE.

Peces muertos.

Las autoridades indicaron que los resultados de estos estudios serán clave para aclarar lo sucedido y determinar las acciones a seguir. Una vez obtenida la información, esta será remitida a la Fiscalía para el debido proceso en caso de que se identifique alguna responsabilidad ambiental.

“Desde el MINAE-SINAC estamos actuando de manera inmediata y rigurosa ante esta denuncia, realizando los análisis técnicos necesarios para determinar las causas de la mortalidad de peces. Nuestro compromiso es garantizar la protección de los ecosistemas acuáticos y que, de encontrarse responsabilidades, se proceda conforme a la ley”, dijo Nelson Marín, director regional del ACT.

El caso también está siendo tratado en la Comisión Intersectorial para la Gestión Integral de la Cuenca del Tempisque (CIGITEM), encargada de coordinar medidas de prevención y respuesta ante este tipo de situaciones.

