¿Qué produjo el fuerte sismo del martes en Osa y sus más de 120 réplicas?

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió Costa Rica la tarde del martes y reactivó la atención sobre la dinámica sísmica del Pacífico Central.



Según explicó a Teletica.com el sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional de Costa Rica (Ovsicori-UNA), Marino Protti, desde el evento principal se han registrado más de 120 réplicas, cifra que se suma a la actividad presentada desde el lunes, cuando ocurrió un temblor similar. Ambas secuencias, señaló, están relacionadas entre sí.

“Hay más de 120 réplicas desde el sismo de ayer martes, pero el lunes se presentó un sismo similar, el cual presentó una secuencia de réplica parecida. Esta es una actividad normal del Pacífico Central”, indicó el científico.

Protti aclaró que estos sismos no se originan por el contacto directo entre placas, aunque sí están asociados a la subducción.

"En realidad, se producen por la deformación interna de la placa del Coco, que se dobla para meterse por debajo de Costa Rica y se fractura. Esta condición geológica explica la continuidad de los movimientos en esa región", comentó el especialista.

El sismólogo también detalló que varias réplicas han alcanzado magnitudes cercanas a 3,5. Estas se reportan como sentidas cuando la población las notifica.

“Hay réplicas de 3,5 magnitud que nosotros reportamos como sentidos porque son los que las personas reportan en Facebook como tal; si no hay reportes de que la gente lo sintió, no lo reportamos como sentidos. Hay sismos de 3.5 cerca de la costa que sí pudieron haber sido sentidos por algunos pobladores”, señaló el experto.

Protti destacó que en el Pacífico Central la sismicidad es persistente debido a que la subducción ocurre “con facilidad” en esa zona, ya que el acoplamiento entre placas es débil, lo que contrasta con regiones como Nicoya y Osa, donde pueden pasar décadas sin un gran evento, aunque cuando ocurren suelen ser de gran magnitud.

“En el Pacífico Central la actividad sísmica es continua. Si bien en esta región no se registran comúnmente sismos superiores a magnitud 7, sí son frecuentes los eventos moderados. En el Pacífico Central no hay eventos superiores de magnitud 7, pero sí hay eventos de 5 y 6”, agregó el académico.

El sismo del martes, cuyo epicentro se ubicó cerca de Osa, fue percibido en gran parte del país y forma parte de esta constante actividad tectónica que caracteriza al Pacífico Central costarricense.

