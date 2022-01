Privados de libertad intentan estafar a vecinos de Tibás

Privados de libertad se hacen pasar por funcionarios de la Municipalidad de Tibás e intentan estafar a ciudadanos de este cantón.

El reporte inicial indica que todo comenzó con la llegada de un mensaje de texto o WhatsApp.

Los antisociales hacen creer que forman parte del municipio. En apariencia pertenecerían al departamento de bienes e inmuebles.

Son 20 las personas vecinas de este cantón que ya interpusieron la denuncia.

“El timo consiste en que los llaman de estos números y les indican que deben de volver a realizar la declaración de los bienes inmuebles ingresando a un link donde les solicitan información confidencial, personal, como contraseñas y ahí intentan estafas a las personas”, explicó José Cojal, vocero de la municipalidad.

En muchos casos los sospechosos envían enlaces o correos en los que sustraen dinero de las cuentas bancarias de los afectados.

“Como gobierno local de Tibás queremos alertar que ni esta municipalidad ni ningún funcionario nuestro está autorizado para solicitar esta información ni llamar. Estos son trámites que usted puede venir acá a la municipalidad y con gusto será atendido”, agregó Cojal.

Se le recuerda a la ciudadanía en general, que todos los días hay bandas organizadas que se dedican a estafar y ante esto siempre hay que estar alerta y no brindar información sensible como claves, correos electrónicos u otros para no convertirse en una víctima más de estafa.