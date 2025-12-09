OIJ y Fiscalía allanan hotel en Guanacaste por aparentes estafas

La mañana de este martes, autoridades judiciales desarrollaron un operativo en el hotel Condovac La Costa, ubicado en playa Hermosa de Guanacaste.



De acuerdo con la información confirmada por la Policía Judicial, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y funcionarios de la Fiscalía realizan allanamientos en el lugar como parte de una investigación vinculada con aparentes denuncias por los delitos de administración fraudulenta, estafa y enriquecimiento ilícito, entre otros.



La Policía Judicial indicó a Teletica.com que el operativo se mantiene en desarrollo y que las diligencias están bajo dirección de la Fiscalía.

"La diligencia está en desarrollo bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta de Liberia", señaló el Ministerio Público.

Noticia en desarrollo.