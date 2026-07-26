OIJ investiga confuso hecho en el que supuestos agentes apuntan a pescadores en Golfito

Un video que circula en redes sociales muestra un violento altercado con gritos y empujones entre supuestos agentes judiciales y pescadores en Golfito, Puntarenas.



En las grabaciones se observa, aparentemente, al menos a cuatro agentes judiciales mientras apuntan con armas de fuego hacia varias personas. De acuerdo con lo que se aprecia en los videos, el grupo habría intentado realizar una detención en uno de los muelles.



Sin embargo, tras varios minutos de discusiones, las personas presentes obligaron a los supuestos agentes a retirarse del lugar.



Al finalizar el hecho, quienes serían los agentes abandonaron el sitio por sus propios medios, luego de ser sacados del lugar a la fuerza y empujones por varias personas. Posteriormente, las puertas del inmueble fueron cerradas para impedir un nuevo ingreso.



Ante una consulta de Teletica.com, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que la Dirección General ya tiene conocimiento de los videos y realiza las verificaciones correspondientes para determinar si las personas que aparecen en las imágenes son agentes de la institución y, de ser así, establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.



La institución agregó que, mientras se desarrolla la investigación, no brindará más información ni declaraciones sobre el caso.

