Ministro de Seguridad ordenará emitir alerta migratoria por mexicano sospechoso de narcotráfico

Juan Manuel García Hernández, alias “El Güero”, cumplió sentencia en el país hasta diciembre del 2020 por narcotráfico, vinculado como un alto mando del extinto cartel del Golfo, en México.



Pero, además, como ya ha informado Telenoticias, es mencionado en el caso “Fénix” por legitimación de capitales y en el que figura Giovanni Segura Angulo, detenido en Panamá.

“Habitualmente, cuando una persona está cumpliendo una pena de prisión y ya queda en libertad, Adaptación Social avisa a Migración, es decir, pasa de un ámbito al otro, continúa privado de libertad, y Migración hace la expulsión de este sujeto, lo que puedo presumir es que esta persona no quedó libre de inmediato, sino que pasó a un sistema de contención más baja y cuando ya cumplió su pena no se hizo este proceso, lo cierto es que un sujeto con este perfil debería ser expulsado, no se le debería permitir el ingreso al país”, comentó Michael Soto, ministro de Seguridad.

Como ya ha informado Telenoticias, desde que terminó de cumplir la sentencia, alias “El Güero” entra y sale del país sin mayor inconveniente.

El 3 de marzo anterior salió, el 21 del mes volvió a ingresar y el 2 de abril de nuevo salió del país por un puesto fronterizo autorizado.

Según el Registro Civil, el mexicano aparece casado desde el 2018 con una mujer de apellido Pérez, quien es naturalizada costarricense.

A pesar de esto, el ministro de Seguridad insistió en que analizarán la situación migratoria del mexicano para emitir una alerta.

Ante una consulta de Telenoticias, la fiscalía no descartó que García Hernández sea parte de las investigaciones por el caso “Fénix”.