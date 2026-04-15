Informe OIJ: Esto es lo que pagó sospechoso para ocultar cuerpo de tiktoker en Santa Ana

El informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el hallazgo del cuerpo de la joven tiktoker Junieysis Merlo detalla el comportamiento del principal sospechoso en los días previos a la localización del cadáver, el cual fue encontrado en una fosa a unos 150 metros de la vivienda que ambos compartían, así como del pago que hizo para ocultar el cuerpo.

Según el expediente, el pasado 5 de abril el sospechoso indicó a los agentes que realizaría un proyecto de apartamentos, razón por la cual había removido tierra en la propiedad.

“En ese momento, el agente se bajó del vehículo junto a don Gustavo Ramírez, quien le manifestó que días atrás había metido maquinaria, ya que había solicitado permisos para construir 16 apartamentos”, detalla el expediente.

​Días después, el propio sospechoso remitió a los investigadores un recibo con información del dueño de la maquinaria utilizada. En el documento se consignaba que los trabajos correspondían a limpieza de calle y formación de terrazas, realizados los días 30 y 31 de marzo.

El informe también señala que las labores para la construcción de huecos destinados a alcantarillado iniciaron el 31 de marzo. En ese contexto, un testigo de apellido Chavarría relató que, en determinado momento, observó al sospechoso salir desde un lindero de la propiedad y solicitarle que ampliara uno de los huecos previamente excavados.

De acuerdo con su testimonio, el sospechoso le pidió que el agujero tuviera una profundidad de metro y medio y mayor amplitud. Por estos trabajos se emitieron recibos por 220 mil y 232 mil colones, ambos cancelados en efectivo, es decir, pagó 452 mil colones para ocultar el cuerpo de la joven.

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​El expediente detalla que, aproximadamente a las 8 a. m., cerca de una hora después de haber solicitado la ampliación del hueco, el sospechoso regresó donde el operario y, de forma sorpresiva y exaltada, le pidió que lo cubriera nuevamente. El trabajador procedió a taparlo y compactarlo con una retroexcavadora.

Para los investigadores, este comportamiento resulta relevante dentro del caso. Según el informe, la Policía Judicial atribuye el posible móvil del crimen a un episodio de celos por parte del sospechoso hacia la joven nicaragüense.

Asimismo, se indica que minutos antes de ser escuchada con vida por última vez, la víctima habría conversado con su novio, quien reside en Estados Unidos, sobre la posibilidad de reencontrarse 27 días después de esa comunicación.

El caso se mantiene en investigación. Las autoridades están a la espera de analizar los teléfonos celulares tanto de la víctima como del sospechoso, con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen.