Poder Judicial confirmó que víctima de femicidio tenía medidas de protección

El Poder Judicial confirmó a Telenoticias que la joven nicaragüense Junieysis Merlo, de 29 años, víctima de femicidio, contaba con medidas de protección por violencia doméstica que habían vencido 20 días antes de su muerte.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga las causas del crimen, luego de que el cuerpo de la mujer fuera hallado la madrugada de este jueves dentro de una fosa en el residencial Los Pericos, en Santa Ana.

Las autoridades realizaron diligencias en el condominio donde la joven vivía junto a sus hijas y el principal sospechoso, de apellidos Ramírez Calvo, un empresario reconocido en la zona. La Policía Judicial recaba testimonios de personas cercanas para esclarecer las circunstancias del caso.

Según el padre de la víctima, el sospechoso le dijo a su hija que “la iba a acabar”, presuntamente por celos tras descubrir mensajes con otra persona, pese a que entre ambos no existía una relación sentimental.

La hipótesis de los investigadores señala que, tras darle muerte, el sospechoso habría utilizado un tractor para excavar una fosa y enterrar el cuerpo. En su testimonio, Ramírez aseguró que dejó a la joven con unos amigos que supuestamente irían a la playa, versión que el OIJ confronta con videos posteriores a la desaparición.

En uno de los registros se observa al sospechoso en el centro de Santa Ana junto a las hijas de la víctima. Se le ve llegar en su vehículo, un Mitsubishi Montero Sport, bajar a las niñas, llevarlas a un comercio y luego regresar con ellas al automóvil para retirarse.

Otro aspecto que ha llamado la atención es que el sospechoso se ha mostrado colaborador durante todo el proceso, pese a ser la última persona que estuvo con la joven con vida. Conocidos de ambos aseguran haber recibido la noticia con sorpresa, describiendo a Ramírez como una persona amable que incluso solía regalar pan a los trabajadores del condominio.

Por el momento, el sospechoso permanece a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar si se le imponen medidas cautelares en relación con este caso.