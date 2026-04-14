Informe del OIJ reconstruye paso a paso el crimen de la tiktoker Junieysis Merlo

Un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalla de manera cronológica cómo ocurrió la desaparición y el posterior hallazgo en una fosa del cuerpo de la tiktoker nicaragüense Junieysis Merlo Espinoza, de 29 años.



De acuerdo con el expediente judicial al que tuvo acceso Telenoticias, la muerte de la joven ocurrió, aparentemente, luego de que sostuviera una conversación con su novio, quien vive en Estados Unidos y con quien planeaba reencontrarse. Según la información, el hombre tenía previsto viajar a Costa Rica el próximo 27 de abril.



Al parecer, la víctima conversó con su pareja minutos antes de su muerte.



“La última vez que hablaron fue por WhatsApp el 31 de abril a las 06:35 a. m., hora de Costa Rica, mediante llamada, donde estaban viendo la publicación de una casa de alquiler. Posterior a eso, no tuvo más comunicación. Agregó que Gustavo estaba al tanto de la relación y que eso no era de su agrado, ya que, cada vez que se enteraba de que tenían comunicación, Gustavo le gritaba a la desaparecida”, indica el informe.



Entre las versiones iniciales que manejaban las autoridades estaba que Merlo se había ido a la playa con unos amigos, motivo por el cual el sospechoso del crimen, de apellido Ramírez, había indicado que la dejó en Santa Ana; sin embargo, esto nunca ocurrió.



Más bien, el sospechoso portaba el teléfono de la joven, asegurando que ella se lo había dejado debido a que irse a la playa “con extraños” era peligroso.



“Mencionó que él le pidió que dejara el celular, ya que era muy caro y, si andaba con personas extrañas, se lo podían robar; que mejor tomara el celular de él. Situación a la que Junieysis le respondió que mejor no llevaría celular y luego se fue”, relató el detenido a los agentes del OIJ.



Tras conocer la declaración de la pareja de la joven, los investigadores revisaron cámaras de seguridad. En estas observaron que, dentro del residencial, el principal sospechoso abordó un vehículo tipo pick-up, en cuya batea llevaba palmas y basura.



En otro video, el hombre aparece llegando a una de sus panaderías junto a sus dos hijas; no obstante, la joven no se observa con él. Según el informe, ese desplazamiento hacia el negocio, al parecer, fue parte de una acción para hacer creer que había dejado a la víctima en el centro de Santa Ana.



Posteriormente, las autoridades detectaron un movimiento de tierra realizado con una retroexcavadora en la propiedad.



Los agentes entrevistaron al maquinista, quien indicó que el trabajo consistía en excavar para colocar alcantarillas y evitar daños por lluvias. Sin embargo, ese 31 de marzo, el investigado le hizo al menos tres solicitudes distintas. La última de ellas fue que tapara un hueco, en el cual días después los agentes localizaron el cuerpo.



Según las conclusiones del OIJ:



“La hipótesis policial es que Gustavo Ramírez sube al cuarto de Junieysis y la escucha conversando con su novio por videollamada, y que están planeando irse y dejarlo para alquilar un apartamento con su novio. Espera a que dejen de realizar la videollamada y, posteriormente, ingresa al cuarto. Al ser las 6:57 aproximadamente, en un arranque de ira y celos, arremetió contra la integridad física de la mujer (...) Aprovechando el movimiento de tierra, bajó a la mujer del cuarto, la echó en el cajón del pick-up, la tapó con ramas de palma y fue donde el operario de la maquinaria a las 7:10, a quien le solicitó realizar un agujero más grande en donde podría ingresar el cuerpo de la mujer.



"Ya asegurándose de que el agujero estaba confeccionado y de que el operario se trasladara a un lugar donde no tenía visión del agujero, arrimó el vehículo e introdujo a la mujer en el agujero, tapándola con alguna basura o con hojas de palma. Una hora después regresó para pedirle al operario que ya no quería el agujero y que lo tapara, sin sentido alguno”, dice el documento.



Por este caso, Ramírez Calvo, de 57 años, permanece en prisión preventiva desde el pasado viernes.



Por ahora, los familiares de la joven esperan reunirse con su abogado para exigir justicia por este aparente femicidio.



