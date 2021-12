Familia santacruceña narra momentos vividos tras perderlo todo en incendio

Una familia santacruceña narra los momentos vividos tras perderlo todo en un incendio en Santa Cruz, Guanacaste.



Recogiendo los restos de lo que llamaron su hogar, así encontramos este 24 de diciembre a esta familia.

El susto más grande fue cuando casi pierden a un pequeño miembro de su familia, una niña que quedó atrapada por las llamas. Lea también Sucesos Incendio en dos casas dejó una niña quemada y 15 personas en la calle La falta de hidrantes en la zona complicó la atención de la emergencia.

“Yo estoy en la puerta cuando me enteré, salí corriendo porque lo único que pensé fue en los niños, logramos sacar a la niña que estaba atrapada y se estaba quemando, luego corrimos a sacar a los otros niños. No me importaba nada, solo no quería que ningún niño se me muriera”, contó Isabelle Aragón, tía de los afectados.

Por su parte, la familia Aragón, asegura que un segundo menor tuvo que ser rescatado mientras dormía.

“Se me había quedado un niño perdido, el chiquitito, corra para arriba a sacarlo en medio del humarascal, el niño dormía, lo saqué de una, yo me muero si me muere un güila”, agregó la familiar.

Para ayudas al: 8503-8779 con Clarissa y al 8729-2386 con Vanessa.

Colaboración de Argenis Hidalgo, Guana/Noticias.