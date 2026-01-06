Expertos explican por qué cría de manatí encallada en Tortuguero no fue devuelta al mar

La localización de una cría de manatí encallada en la playa de Tortuguero, Limón, la mañana del 5 de enero, activó un protocolo de atención interinstitucional para resguardar al animal, separado de su madre.



Tras el reporte inicial, personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) resguardó a la cría y efectuó un monitoreo activo en la zona con el propósito de localizar a su mamá, sin obtener indicios de su presencia en las cercanías.

"Como parte del protocolo, se realizó un primer intento para devolver al animal al mar; sin embargo, la cría volvió a encallar minutos después, lo que descartó su reinserción inmediata al ambiente costero", señaló el SINAC.

Ante la vulnerabilidad extrema asociada a su corta edad y el alto riesgo de supervivencia al permanecer sola en la costa, durante horas de la tarde se coordinó un traslado aéreo de emergencia hacia el Centro de Rescate Animal Zoave, en La Garita de Alajuela.

La valoración preliminar se efectuó en el sitio y el animal fue trasladado por vía aérea, acompañado durante el vuelo por la Dra. Isabel Hagnauer, médica veterinaria del centro de rescate, y por la bióloga Marta Venegas, regente de vida silvestre de la institución.



El manejo del caso involucró un esfuerzo multidisciplinario y articulado con la participación de la Dra. Gabriela Hernández, del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa); Alexander Gómez, especialista en manatíes de la Universidad Nacional (UNA); la doctora Ana Cecilia Estrada, así como del SINAC y Zooave, además del apoyo del sector privado mediante la donación del traslado aéreo por parte de la empresa Boena.



La cría corresponde a una hembra de aproximadamente 1,30 metros de longitud y se mantiene en condición crítica, aunque estable. El equipo veterinario y de manejo del centro la monitorea de forma continua (24/7).

Hasta el momento, no se han determinado las causas que originaron la separación de la cría de su madre.

Según las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el traslado al centro de rescate se definió con el fin de garantizar la atención especializada y el proceso de rehabilitación, como paso previo a un eventual intento de reinserción a su hábitat natural.

