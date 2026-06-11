Estos son los pescadores que continúan desaparecidos tras vuelco de lancha en Guanacaste

Las autoridades mantienen la búsqueda de cuatro pescadores que permanecen desaparecidos tras el vuelco de una embarcación Pacífico Norte costarricense.



El Servicio Nacional de Guardacostas informó que continúa activa una operación de búsqueda y rescate, tanto por mar como por aire, con el objetivo de localizar a los ocupantes de la embarcación Roxana Dos, la cual sufrió un accidente marítimo frente a las costas de Santa Cruz, Guanacaste.



De acuerdo con información divulgada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos y Parrita, los desaparecidos (ver foto adjunta) fueron identificados como Yanier Francisco Baltodano Arias, de 30 años; Abraham, de 28 años; José Luis Palacios Palacios, de 48 años; y Ramón Antonio Baltodano Mojica, de 54 años.



Los cuatro hombres fueron reportados como desaparecidos el 9 de junio de 2026. Según el reporte oficial, fueron vistos por última vez el 8 de junio en Playa San Juanillo, Guanacaste.



La embarcación Roxana Dos tuvo un vuelco debido al fuerte oleaje registrado en la zona por los efectos de la tormenta tropical Cristina, misma que este miércoles se degradó a depresión tropical.



Mientras continúan las labores de búsqueda, el OIJ solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con el paradero de los desaparecidos.



Cualquier dato relacionado con este caso puede ser comunicado de forma confidencial al Centro de Información Confidencial del OIJ, mediante el teléfono 800-8000645 o el WhatsApp 8800-0645.

