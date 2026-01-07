Emergencia en Clínica Clorito Picado: Incendio en bodega requirió intervención de Bomberos

Un incendio en una bodega de la Clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas de Tibás, obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos la madrugada de este martes.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas afectadas ni daños a medicamentos o equipos médicos, por lo que las citas se mantienen con normalidad (ver video adjunto en la portada).



Según informaron los bomberos, el fuego se localizó en un área de bodegas situada en la parte posterior del salón principal de la clínica. El espacio afectado corresponde a un conjunto de bodegas de aproximadamente 150 metros cuadrados, en el sector este de la estructura.



Alex Núñez, del Cuerpo de Bomberos, confirmó que la emergencia fue controlada a tiempo y que no se reportaron personas heridas ni afectación directa a los servicios de salud.

“No hay personas afectadas y el servicio cotidiano de atención a pacientes no se ha interrumpido”, señaló.

Por su parte, la doctora Ana María Rojas, quien se encuentra a cargo de la dirección de la clínica, hizo un llamado a la calma e indicó que todas las citas programadas se mantienen.

​“Si tienen una cita asignada y previamente establecida, pueden acercarse con total tranquilidad, ya que la atención continuará con normalidad durante todo el día”, afirmó.

La Clínica Clorito Picado brinda atención a asegurados de Tibás, La Uruca y distritos como Merced, que incluye sectores como Barrio México.

Tras la salida de los bomberos, funcionarios del centro médico continuaron labores en el área afectada, sin que se reportaran daños a medicamentos ni a equipos esenciales para la atención de los pacientes.



Las autoridades reiteraron que la situación no pasó a más y que los asegurados pueden acudir sin inconvenientes a sus citas médicas, exámenes de laboratorio u otros servicios programados.





