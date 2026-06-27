Donaciones, propiedades y vehículos: los hallazgos del OIJ sobre modelo vinculada a “Pecho de Rata”

El expediente del caso Riverside incluye estudios patrimoniales elaborados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre integrantes y personas vinculadas a la estructura narco liderada por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

Entre los análisis figura el de la modelo de apellido Mullings , quien, según la investigación, mantuvo una relación sentimental con un hijo de López Vega, identificado con el apellido Vaz McLeod, y actualmente es buscada por la policía.

De acuerdo con el estudio patrimonial y financiero, la modelo registra dos bienes inmuebles con un valor fiscal acumulado de ₡152.664.320, así como dos bienes muebles con un valor fiscal conjunto de ₡27.150.000.

El informe señala que estos datos adquieren relevancia al compararse con la información laboral y tributaria obtenida por los investigadores, la cual refleja una actividad económica formal limitada y un salario promedio mensual de ₡286.607.

Respecto a las propiedades, ambas fueron obtenidas mediante contratos de donación formalizados en 2022 por un valor simbólico de ₡1.000.

Además, el documento indica que una de las fincas presenta movimientos registrales considerados atípicos. Según el expediente, el inmueble fue objeto de una compraventa en 2019 por ₡12 millones, posteriormente fue transferido mediante donación en 2020 y, finalmente, volvió a ser donado en 2022 a favor de la modelo.

En relación con los bienes muebles, el informe destaca la adquisición de un vehículo Lexus GX460 mediante una dación en pago derivada de una deuda documentada a través de un pagaré por ₡15.500.000.

Asimismo, la compra de una motocicleta representa otra señal de interés para los investigadores, debido a que en la escritura de compraventa no se consigna la forma de pago utilizada para adquirir el bien.

“En términos generales, el perfil patrimonial de la modelo presenta características compatibles con la utilización de donaciones como mecanismo de ocultamiento patrimonial, transferencias sucesivas de bienes para dificultar la trazabilidad de los activos, adquisición de bienes mediante operaciones con limitada documentación financiera y posibles vínculos con personas y estructuras previamente investigadas por legitimación de capitales”, señala el expediente.

Esposa de "Pecho de Rata”

Otro de los estudios patrimoniales incluidos en el caso corresponde a Jeydi Smith de la O, esposa de “Pecho de Rata”, quien, según el OIJ, estaría vinculada con la administración de dinero de la organización investigada.

De acuerdo con el análisis patrimonial y financiero incorporado al expediente del caso Riverside, Smith presenta un perfil financiero limitado, con un historial laboral discontinuo y de escasa estabilidad. Además, no registra actividad económica formal.

Aunque no posee bienes inmuebles inscritos a su nombre, aparece como propietaria de un vehículo modelo 2024 adquirido por ₡17.877.731.

Según la escritura de compraventa, Smith manifestó bajo juramento que los recursos utilizados para la compra provenían de múltiples depósitos bancarios realizados durante varios meses y que el dinero correspondía a un regalo de su pareja sentimental.

Otro elemento destacado por los investigadores es la participación de la investigada como gerente con representación judicial y extrajudicial de una sociedad que comparte con otro imputado dentro de la misma causa.

“La valoración de los hallazgos obtenidos permite considerar que Smith constituye una persona de especial interés dentro de la estructura patrimonial, observándose indicadores compatibles con funciones de administración, resguardo y tenencia de activos que podrían formar parte de mecanismos utilizados para ocultar, transferir o integrar recursos provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico y la legitimación de capitales”, dice el expediente del caso Riverside.



