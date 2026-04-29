Detienen a sospechoso de millonaria estafa con venta de casas que nunca entregó

Un operativo liderado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) culminó con la detención de un hombre de 31 años, sospechoso de cometer aparentes delitos de estafa y legitimación de capitales, luego de vender casas que nunca entregó.

Según Michael Soto, director interino de la Policía Judicial, la investigación contra el sujeto inició desde el año 2023.

“Hoy se está realizando un allanamiento en San Isidro de Heredia para detener a un hombre de 31 años por aparente estafa y legitimación de capitales en un caso que ha generado al menos 35 denuncias en los últimos años.

"El sospechoso habría constituido una empresa dedicada a la supuesta venta de casas modulares o prefabricadas a través de redes sociales. Le pedía a las personas que dieran una prima y posteriormente no cumplía con el requerimiento”, indicó Soto.

Las autoridades detallaron que, tras la recopilación de los casos, se logró determinar un perjuicio económico que supera los 136 millones de colones, además de aproximadamente 350 mil dólares.



La investigación se inició cuando comenzaron a recibirse denuncias de personas que aseguraban haber sido engañadas bajo este esquema. Las víctimas señalaban que, tras entregar dinero como adelanto, nunca se concretaba la entrega de las viviendas ofrecidas.



El sujeto ya fue detenido y será puesto a las órdenes del Ministerio Público.

