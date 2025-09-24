Descubren armas y gran cantidad de dinero en operativo por tala ilegal en Sarapiquí
“La denuncia ciudadana es crucial para combatir los delitos ambientales”, dijo el ministro de Ambiente.
Un operativo interinstitucional por tala de ilegal de árboles en Sarapiquí, Heredia, terminó con el decomiso de un importante arsenal.
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) desplegaron la operación en la zona de Tambor de Cureña, donde fue arrestado un hombre de apellido Mora Cerdas, quien quedó a la orden de la Fiscalía.
De acuerdo con el OIJ, el sospechoso viajaba en un vehículo tipo pick-up dentro del cual se encontraron una pistola de 9 mm, dos rifles Remington calibre 22, una escopeta calibre 12, gran cantidad de municiones, radios de comunicación, un dron y ₡1.266.000 en efectivo.
“Es necesario que la sociedad costarricense conozca la problemática que atenta contra la biodiversidad en nuestras áreas silvestres protegidas y que los esfuerzos de conservación requieren del apoyo de los diferentes sectores de la sociedad y del trabajo interinstitucional con otras autoridades.
“El operativo originado por tala ilegal tomó otro giro al decomisarse armas y una fuerte suma de dinero. La denuncia ciudadana es crucial para combatir los delitos ambientales, porque actúa como un sistema de vigilancia y alerta a las autoridades sobre irregularidades”, comentó Franz Tattenbach, ministro de Ambiente.
Las autoridades confirmaron que el caso continúa en investigación y el sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.