¡Cuidado! Delincuentes se hacen pasar por reclutadores para estafar a desempleados

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lanza una voz de alerta para evitar que los ciudadanos se vean estafados con la modalidad del falso empleador, muy utilizada por los antisociales actualmente.



Este tipo de estafas se incrementaron con la pandemia, debido a la necesidad de las personas desempleadas por conseguir un trabajo.

¿Cómo funciona?

Según explicó Yockssan Carvajal, jefe de la Sección de Fraudes del OIJ, los sujetos utilizan las redes sociales para hacerse pasar por falsos empleadores, simulando ser compañías conocidas o de confianza para la gente.

“Es una de las modalidades que actualmente tenemos más activas, se llama el falso empleador, esto significa que los estafadores crean un anuncio en páginas de redes sociales o en la web de alguna empresa importante, alguna transnacional. En dicho anuncio, requieren personal para diferentes puestos.

“Las personas, urgidas de un trabajo, envían los currículums. Posteriormente, son contactados por estos estafadores, haciéndose pasar por las personas de Recursos Humanos de estas empresas.

De acuerdo con las autoridades, los timadores se aprovechan de la necesidad de la gente que, con la esperanza de ser contratada, omiten detalles importantes como preguntar el nombre del empleado y llamar por aparte al número real de la compañía para verificar si realmente están aplicando ese proceso de contratación.

“Una vez contactados, les hacen una entrevista, les hacen creer que están contratados, que les van a dar un empleo real, que van a ser bien remunerados y les indican que necesitan actualizar la firma digital o actualizar el sistema bancario para poder ser contratados en dicha empresa, es ahí donde ya la estafa comienza a concretarse más directamente, ya que se le envía un link falso, las personas ingresan, anotan cuál es su banco, anotan un usuario, contraseña y les van a pedir token, claves dinámicas o códigos dependiendo de cada banco, una vez que la víctima haga todo este proceso pues pierden el acceso total a sus cuentas y así también su dinero”, agregó Carvajal.

“Nunca pensé que iba a ser yo la estafada”

Teletica.com conversó con una joven desempleada, quien fue estafada hace unos días con este método.

“Estas situaciones te dejan en shock, tal vez no es un robo a mano armada, pero de igual forma te sientes vulnerada, te deprime y te sientes impotente.

“Yo era de esas que me mantenía informada y decía que cómo la gente iba a caer en esas estafas tan evidentes, pero qué va, estos tipos no son simples privados de libertad, detrás de ellos hay toda una red grande de estafadores, personas con conocimiento en informática, personas que saben de Recursos Humanos”, relató la joven, identificada solo como Lucía.

A ella le aplicaron el mismo método que explicó el OIJ anteriormente y, por su esperanza de que podía ser real y que la iban a contactar, completó cada paso que le iban indicando.

“Esta gente tiene conocimiento de atención al cliente, me atrevo a decir que incluso mejor que muchas personas que se dedican realmente a esto. Luego de que yo ingresé el currículo en Facebook me llamaron, era la empresa Evertec, se sabían todo de la empresa, de qué trata, qué hace, en qué países trabajan, hasta el puesto que yo aplicaba era acorde con lo que la empresa busca.

“Me hicieron una entrevista que no dejaba dudas de nada, ya luego me dijeron que estaba contratada, pero que ocupaban que me metiera al banco por medio del link que me mandó la compañía, que ellos no me iban a pedir claves ni nada, claro, porque es la página la que estaba gemeleada, mientras yo ingresaba, según yo al banco, otra persona estaba viendo todo lo que hacía”, explicó la joven.

Cuando la víctima sospechó que podría ser una estafa, ya era tarde. Ella colgó la llamada y se contactó con la compañía Evertec, donde le advirtieron que todo fue un engaño.

En el caso de la mujer, le robaron unos 50.000 colones, pero se han dado otros casos donde los montos pueden superar hasta el millón de colones.

Casos en aumento

Sin precisar las cifras, en el OIJ confirmaron que las denuncias por esta modalidad se han incrementado considerablemente, Lucía coincide con las autoridades.

“Cuando yo fui a los Tribunales a poner la denuncia, me asombré de la cantidad de gente que estaba ahí por lo mismo, en un lapso de una hora pude confirmar unas 30 personas por la misma estafa”, agregó.

“Efectivamente, son casos que se han venido dando en aumento. Estamos haciendo campañas para advertir a la gente cómo funcionan y cómo evitarlas, para eso también recurrimos a los medios como ustedes para que nos ayuden a difundir la información”, concluyó el jefe de Fraudes del OIJ.

Compañías en alerta

Los estafadores prefieren usar nombres de empresas grandes o confiables, donde las personas ven una estabilidad laboral o buen ambiente para trabajar.

Ante esto, las compañías también lanzan advertencias para evitar que la gente no caiga en estas estafas. Especialmente, porque las grandes empresas no usan páginas de Facebook de empleos para buscar personal, por lo general, lo hacen directamente de su página web.

Teletica.com conversó con representantes de la compañía Evertec, quienes confirmaron que los han estado llamando para verificar si ellos están haciendo dichas entrevistas de trabajo.

“Nosotros solo publicamos las plazas abiertas a través de nuestro sitio web. Todas las comunicaciones con los candidatos se hacen únicamente a través de nuestros correos corporativos”, publicaron en su página web.

La compañía Dos Pinos también advirtió sobre personas que usan su nombre para estafar.

“Personas inescrupulosas han utilizado nuestro nombre para ofrecer empleo y solicitar transacciones a nombre de nuestra empresa para aplicar a posiciones vacantes”, se lee en parte del comunicado.

La misma situación le ocurrió a Pequeño Mundo, “estas demandas de empleo son falsas y esconden una estafa (…) En ninguna circunstancia solicitamos números de cuenta o ingreso a Internet banking”.

Mariela Pacheco, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart, explicó a este medio la importancia de que las personas no se dejen llevar por la emoción de ser contratadas y verifiquen antes los procesos reales que aplica cada compañía.

“Los procesos de contratación de Walmart se realizan bajo estrictos lineamientos de seguridad para proteger a la compañía y a los aplicantes. Siendo así, nunca solicitamos dinero, datos bancarios, copias de tarjetas de crédito o débito, información personal sensible, ingresar a alguna plataforma bancaria, el registro de una firma digital y tampoco involucra la intermediación de entidades bancarias o abogados.

“También constantemente usamos nuestros diversos canales de comunicación para alertar a las personas sobre falsos procesos de reclutamiento y les recordamos nuestras plataformas de reclutamiento oficiales: Walmart Por la Gente (Facebook), Walmart Jobs (Linkedln), Computrabajo.com y Elempleo.com”, concluyó Pacheco.