Costa Rica está próxima a alcanzar los 500 homicidios

“Los asesinatos no están bajando, no se contienen y no es culpa de la policía preventiva, lo que pasa es que hay que darles todos los insumos necesarios, si a los delincuentes no se les quita ese dominio que tienen, entonces va a ser un problema en el país, los operativos son buenos, pero el problema es que si detienen a sujetos sin que haya investigaciones o evidencias, los presentan al Ministerio Público y ahí los liberan, lo que hacemos es curtirlos”, explicó Gerardo Castaing, exjefe del OIJ.