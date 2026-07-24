Combate se extendió por una hora: primeros detalles de la detención de "Diablo"

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), brindó detalles de la histórica detención de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo".

El operativo se realizó desde las 5 a. m. en el sector de San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, y estuvieron involucrados, además de la Policía Judicial, el Ministerio Público y la Judicatura.

Soto calificó la detención como "una operación policial bastante compleja", en la que también fue arrestado "Tan", líder del sector de Batán, quien aparentemente ha generado una gran cantidad de homicidios, y murió un sujeto conocido como "Coco Guácimo", quien es de apellido Ríos Oconitrillo y falleció tras un tiroteo con oficiales tácticos.

"Fue una operación bastante compleja. Fue a las 5 a. m., cuando nuestro grupo táctico del SERT, junto con el apoyo de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento y la unidad de nuestra oficina de Crimen Organizado, ingresan a este sector y se da un intercambio de disparos bastante fuerte, aproximadamente una hora de intercambio de disparos, donde lamentablemente cinco oficiales nuestros resultaron heridos", reveló Soto.

Además, Soto detalló que durante el allanamiento se encontraron cinco fusiles de guerra de alto calibre, como un FAL, y otro tipo de armas como AK-47, tres pistolas y también el uso de tecnología con drones para monitorear los alrededores de la zona.

"Fue un trabajo muy preciso, muy profesional, muy bien hecho, que nos da como resultado estas detenciones que eran necesarias para el pueblo costarricense", agregó Soto.

Sobre el trabajo de los oficiales, la cabeza del OIJ afirmó que fueron "muy valientes", debido a que "durante una hora estuvieron combatiendo armas de fuego de alto calibre y lo hicieron de una forma muy profesional, muy espectacular, aunque lamentablemente resultaron compañeros heridos".

En total, se reportan seis heridos, dos en condición urgente y uno crítico, que será evacuado vía aérea hacia un hospital capitalino.