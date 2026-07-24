Lo más destacado
Alias "Diablo" cae tras años de búsqueda y una recompensa de $500.000 ofrecida por la DEA
Al menos cinco agentes de OIJ resultaron heridos durante operativo contra alias "Diablo"
Detienen a alias "Diablo", confirma OIJ
Combate se extendió por una hora: primeros detalles de la detención de "Diablo"
Alejandro Arias Monge fue detenido durante la madrugada de este viernes en Sarapiquí.
Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), brindó detalles de la histórica detención de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo".
El operativo se realizó desde las 5 a. m. en el sector de San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, y estuvieron involucrados, además de la Policía Judicial, el Ministerio Público y la Judicatura.
Soto calificó la detención como "una operación policial bastante compleja", en la que también fue arrestado "Tan", líder del sector de Batán, quien aparentemente ha generado una gran cantidad de homicidios, y murió un sujeto conocido como "Coco Guácimo", quien es de apellido Ríos Oconitrillo y falleció tras un tiroteo con oficiales tácticos.
"Fue una operación bastante compleja. Fue a las 5 a. m., cuando nuestro grupo táctico del SERT, junto con el apoyo de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento y la unidad de nuestra oficina de Crimen Organizado, ingresan a este sector y se da un intercambio de disparos bastante fuerte, aproximadamente una hora de intercambio de disparos, donde lamentablemente cinco oficiales nuestros resultaron heridos", reveló Soto.
Además, Soto detalló que durante el allanamiento se encontraron cinco fusiles de guerra de alto calibre, como un FAL, y otro tipo de armas como AK-47, tres pistolas y también el uso de tecnología con drones para monitorear los alrededores de la zona.
"Fue un trabajo muy preciso, muy profesional, muy bien hecho, que nos da como resultado estas detenciones que eran necesarias para el pueblo costarricense", agregó Soto.
Sobre el trabajo de los oficiales, la cabeza del OIJ afirmó que fueron "muy valientes", debido a que "durante una hora estuvieron combatiendo armas de fuego de alto calibre y lo hicieron de una forma muy profesional, muy espectacular, aunque lamentablemente resultaron compañeros heridos".
En total, se reportan seis heridos, dos en condición urgente y uno crítico, que será evacuado vía aérea hacia un hospital capitalino.
Alias "Diablo" cae tras años de búsqueda y una recompensa de $500.000 ofrecida por la DEA
La captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias "Diablo", pone fin a una búsqueda que durante años mantuvo al sospechoso como uno de los hombres más buscados por las autoridades costarricenses.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención este viernes 24 de julio en una finca ubicada en Río Frío de Sarapiquí. El operativo comenzó durante la madrugada y contó con un amplio despliegue policial (ver video adjunto en la portada).
La búsqueda de Arias Monge también trascendió las fronteras de Costa Rica. Las autoridades de Estados Unidos llegaron a ofrecer una recompensa de $500.000 por información que permitiera ubicarlo y detenerlo, específicamente la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Alias "Diablo" permanecía en fuga desde hace varios años. Las autoridades lo vinculan con una estructura criminal dedicada al narcotráfico y con múltiples hechos violentos registrados en distintas zonas del país.
Al menos cinco agentes de OIJ resultaron heridos durante operativo contra alias "Diablo"
Al menos cinco agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) resultaron heridos durante un operativo realizado este viernes en Sarapiquí para detener a Alejandro Arias, conocido como alias "Diablo".
El OIJ confirmó que los agentes heridos pertenecen al Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).
La Cruz Roja Costarricense informó que, como parte de la atención del incidente, dos pacientes fueron trasladados en condición urgente a un centro médico.
Además, un tercer paciente, en condición crítica, inició su traslado en una ambulancia de soporte avanzado de la Cruz Roja.
Detienen a alias "Diablo", confirma OIJ
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de Alejandro Arias, conocido con el alias de "Diablo", durante un operativo realizado por agentes de la Oficina de Crimen Organizado en Sarapiquí la mañana de este viernes.
Según informó la institución, durante el operativo al menos cuatro agentes del OIJ resultaron heridos.