Alias "Diablo" cae tras años de búsqueda y una recompensa de $500.000 ofrecida por la DEA

La captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias "Diablo", pone fin a una búsqueda que durante años mantuvo al sospechoso como uno de los hombres más buscados por las autoridades costarricenses.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención este viernes 24 de julio en una finca ubicada en Río Frío de Sarapiquí. El operativo comenzó durante la madrugada y contó con un amplio despliegue policial (ver video adjunto en la portada).

La búsqueda de Arias Monge también trascendió las fronteras de Costa Rica. Las autoridades de Estados Unidos llegaron a ofrecer una recompensa de $500.000 por información que permitiera ubicarlo y detenerlo, específicamente la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Alias "Diablo" permanecía en fuga desde hace varios años. Las autoridades lo vinculan con una estructura criminal dedicada al narcotráfico y con múltiples hechos violentos registrados en distintas zonas del país.

Según información preliminar, la organización relacionada con Arias Monge extendió su presencia hacia sectores del Caribe, Sarapiquí y la zona norte. Su nombre también fue relacionado con disputas entre grupos criminales que generaron homicidios en comunidades de estas regiones.

El operativo de este viernes dejó además varios agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ heridos. La información preliminar señala que al menos cinco oficiales resultaron afectados durante la intervención policial.

Los cuerpos de emergencia permanecían en el sitio para trasladar a los agentes heridos a centros médicos. Mientras tanto, oficiales del OIJ y de la Fuerza Pública mantenían un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores de la finca.

La captura representa un importante golpe para la estructura criminal atribuida a alias "Diablo". Las autoridades judiciales ahora deberán continuar con las diligencias correspondientes y determinar las acciones legales que seguirán contra el sospechoso.

@teleticacom Alias "Diablo" cae tras años de búsqueda y una recompensa de $500.000 ofrecida por la DEA. La detención de Alejandro Arias Monge ocurrió este viernes en Río Frío de Sarapiquí, tras un operativo ejecutado por el OIJ. Más información en Teletica.com. ♬ sonido original - Teletica.com



