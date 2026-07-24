Detienen a alias "Diablo", confirma OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de Alejandro Arias, conocido con el alias de "Diablo", durante un operativo realizado por agentes de la Oficina de Crimen Organizado en Sarapiquí la mañana de este viernes.

Según informó la institución, durante el operativo al menos cuatro agentes del OIJ resultaron heridos.

Pese a la situación, los investigadores lograron concretar la captura de Arias.

El OIJ indicó que ampliará la información sobre el operativo y la detención. Además, se espera que el director general, Michael Soto, brinde declaraciones sobre lo ocurrido.