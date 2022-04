Clienta bancaria denuncia robo de ₡800 mil mediante pago de recibos de luz

La clienta de un banco estatal denunció que le robaron casi ₡800 mil de su cuenta mediante el pago de recibos de luz.



Según la afectada, el sábado anterior le robaron el dinero pese a que nunca ha utilizado su tarjeta o cuenta para el cargo automático de servicios públicos.

Ella asegura que tampoco emplea ningún medio electrónico para realizar pagos o transacciones y que la única forma de acceder al dinero es mediante el retiro en cajeros automáticos.

"En el banco me dijeron que ellos me responden dentro de cuatro meses. Quiero saber qué está pasando, por qué pasan estas cosas, porque nosotros los usuarios confiamos en el banco para que guarde nuestro dinero. A mí no me robaron en la calle, me robaron en un banco", expresó Glenda Rodríguez.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registra, a la fecha, cerca de 300 casos similares al de esta persona. Las estafas son el método más común que usan los delincuentes para robar el dinero.

Repase la información completa en el video adjunto.

