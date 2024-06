Caso Madre Patria: Policía de España detectó movimiento de ‘bitcoins’ por parte de sospechoso

La Policía Nacional de España detectó el movimiento de monedas virtuales por parte de un ingeniero en sistemas detenido en el caso Madre Patria.

El imputado, de apellido Barrientos y actualmente detenido, relató cómo hizo la limpieza de bitcoins en una llamada con su propia madre (ver nota adjunta de Telenoticias).

“El protocolo de bitcoin permite que yo puedo ofuscar la transacciones. ¿Qué es ofuscarlas? Que yo le doy mi moneda a una persona y ella me da la moneda a mí, así, simplemente, se pierde el rastro, eso es por privacidad y el protocolo lo permite”. Una mujer consulta si él tuvo que explicar eso a la señora esa. Responde que no, “eso lo sabemos nosotros, cuando se pregunte se dice y punto, porque lo que uno no quiere es generar suspicaces, como que entre más dudas de por qué usted hace eso. ¿Por qué lo hice? Por seguridad, punto, el protocolo lo permite y, aparte, que en Costa Rica eso no es regulado”, dijo en la llamada.