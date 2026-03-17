Caso Fénix: Reconocido empresario de Pérez Zeledón sentenciado a cárcel por lavado de dinero

Un reconocido empresario de Pérez Zeledón fue sentenciado, este martes, a 16 años de prisión por lavado de dinero, tras la lectura del fallo del denominado “Caso Fénix”.



Los jueces dictaron la condena por legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, durante una audiencia realizada por el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada en San José.

"Por decisión unánime (...), se declara a José Giovanni Segura Angulo autor responsables del delito de lgitimación de capitales provenientes del narcotráfico, en modalidad agravada, cometido en perjuicio del orden socioeconómico y, en tal carácter, se le impone la pena de 16 años de prisión", señaló el Tribunal.

El juicio inició en febrero de 2025 y se extendió por más de un año, concluyendo este martes 17 de febrero de 2026 con la lectura de la sentencia.



El Ministerio Público investigó a un total de 25 personas imputadas por su presunta participación en delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Según la Fiscalía, la organización criminal, vinculada al sujeto de apellido Angulo, utilizaba recursos provenientes del narcotráfico para la adquisición de bienes y la creación de negocios que aparentaban legalidad.



De acuerdo con las investigaciones, las actividades ilícitas se desarrollaron, al parecer, entre 2015 y 2022, periodo en el que se generó un patrimonio estimado en 17 millones de dólares.



En febrero de 2022, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron 35 allanamientos en distintas zonas del país, incluyendo Pérez Zeledón, San José, Heredia, Cartago y Alajuela, como parte de las diligencias por el presunto caso de lavado de dinero.



Entre las personas acusadas figuran profesionales en Derecho y Ciencias Económicas, así como funcionarios bancarios, quienes presuntamente habrían facilitado las operaciones de blanqueo de capitales.



Posteriormente, en abril de 2022, se llevó a cabo un operativo internacional en el que fueron detenidos un hombre de apellidos Segura Angulo y otras dos personas, identificadas como Garro Núñez y Núñez Jiménez, señalados como principales sospechosos de liderar la organización.



Durante ese mismo operativo se realizaron allanamientos en San José y Pérez Zeledón, donde las autoridades decomisaron evidencia relevante, incluyendo la Hacienda Fénix y dinero en efectivo.



Según el Ministerio Público, la Hacienda Fénix representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado. La propiedad, de más de 30 hectáreas, pertenecía a dos sociedades cuyo beneficiario final sería Segura Angulo, señalado como líder de la estructura criminal.



En el lugar, las autoridades habían incautado aves silvestres, cientos de cabezas de ganado, caballos de alto valor y aproximadamente seis millones de dólares en efectivo, entre otros bienes.

