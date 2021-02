Autoridades brindan consejos para detectar estafas

Las formas en que los cibercriminales actúan para robar el dinero de las cuentas bancarias evolucionan y se diversifican aceleradamente; sin embargo, está en sus manos evitar que una llamada telefónica, un mensaje de texto o un correo electrónico le arrebaten su plata.

El fiscal adjunto de Fraudes y Cibercrimen, Miguel Ramírez, y el director de Seguridad del Banco Nacional, David Hernández, analizaron la problemática de las estafas electrónicas y ofrecieron recomendaciones para no convertirse en víctima.

En el caso del timo de la llamada telefónica, apuntó el funcionario del Banco Nacional, “la principal recomendación es no brindar información sensible: claves, tokens o llaves de seguridad que brindan los bancos por medio de un llavero electrónico, una tarjeta de códigos o mensajes de textos de verificación”.

“La información que requiere el estafador de usted es tan importante, que para eso lo tiene que llamar, si él no tiene esos datos que le está pidiendo, no puede realizar la estafa; puede tener su número de cuenta e incluso su número de tarjeta, pero si no tiene sus claves y su información de seguridad no puede realizar ninguna transacción”, explicó Hernández.