Aumentan personas en albergues por inundaciones en Sarapiquí

Las autoridades mantienen un monitoreo constante en varios sectores de Sarapiquí, en Heredia, debido a la persistencia de las lluvias y la saturación de los suelos.

Este miércoles, se volvieron a reportar aguaceros en diferentes puntos de la zona, donde más de 300 personas permanecen en albergues a la espera de que mejoren las condiciones del tiempo.

La Cruz Roja y otras instituciones se mantienen en alerta debido a que las lluvias se intensificaron nuevamente durante las últimas horas.

La saturación de los suelos aumenta el riesgo de nuevas inundaciones durante la tarde de este miércoles y parte de la mañana del jueves.

Por esta razón, los cuerpos de emergencia mantienen un monitoreo constante en sectores como El Tigre, Puerto Viejo y Río Sucio, ante la posibilidad de que ríos y quebradas vuelvan a desbordarse.