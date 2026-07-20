Onda tropical 24 causa inundaciones en Sarapiquí y mantiene a comunidades en emergencia

Las fuertes lluvias asociadas con la influencia de la onda tropical número 24 provocaron inundaciones en varias comunidades de Sarapiquí durante la madrugada de este lunes.

La emergencia dejó viviendas anegadas, obligó a evacuar familias y causó pérdidas materiales y de animales de granja. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) habilitó un albergue en la escuela de La Tigra para atender a las personas afectadas.

Las inundaciones iniciaron cerca de las 4 a. m. Vecinos aseguraron que nunca habían enfrentado una situación similar (ver video adjunto).

Los cuerpos de emergencia mantienen operaciones de evacuación desde las primeras horas del día. En las labores participan la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos, la CNE y ambulancias privadas. Los rescatistas utilizan balsas para sacar a personas que permanecían atrapadas en sus viviendas.

La Cruz Roja informó que el primer incidente ingresó a las 6:00 a. m. Desde entonces, la institución atiende múltiples emergencias relacionadas con inundaciones y coordina el traslado de personas hacia albergues temporales.

La CNE confirmó la apertura de un albergue en la escuela de La Tigra. El sitio recibe a 25 personas. Las autoridades también valoran habilitar nuevos refugios debido al aumento de familias afectadas.

En la comunidad de Palmar, una embarazada fue rescatada junto con otras personas que permanecían dentro de una vivienda completamente inundada. Todas fueron trasladadas a un lugar seguro.

Las inundaciones también golpearon la actividad agropecuaria de la zona. Productores reportaron la muerte de numerosas gallinas y daños severos en granjas avícolas. Vecinos lograron rescatar vacas, cerdos y parte de sus pertenencias mediante balsas.

Uno de los afectados relató que el agua alcanzó las ventanas de su vivienda, a pesar de que la casa se encuentra en una parte alta. El vecino indicó que perdió muebles y gran parte de su producción avícola.

La emergencia también provocó afectaciones en la red vial. Durante la mañana se registró el cierre de la Ruta 32 y un deslizamiento sobre la Ruta 10, entre Turrialba y Siquirres. Las autoridades informaron que esta última carretera ya fue limpiada y permanece habilitada.

El Instituto Meteorológico prevé más lluvias durante la tarde. La saturación de los suelos mantiene la preocupación entre las familias de Sarapiquí y de otras comunidades del Caribe Norte, como Guácimo, Cariari y Pococí.