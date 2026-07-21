Vecinos de Sarapiquí vuelven a sufrir inundaciones en menos de 15 días

Sarapiquí volvió a convertirse este lunes en el principal foco de las emergencias en el país, luego de que las intensas lluvias provocaran el desbordamiento de varios ríos, generando nuevas inundaciones en distintos sectores del cantón.

Las fuertes precipitaciones dejaron a decenas de familias afectadas, con numerosas viviendas anegadas y pérdidas materiales que, para muchos vecinos, representan el segundo golpe en menos de 15 días.

En medio de la emergencia, algunos habitantes relataron que ni siquiera tuvieron tiempo para rescatar a sus animales antes de que el agua ingresara a sus propiedades.

La preocupación de los vecinos no se limita al avance de las aguas. Muchas familias aseguran que han decidido permanecer dentro de sus viviendas, pese al riesgo que representan las inundaciones, por temor a ser víctimas de robos durante una eventual evacuación.

Esta nueva emergencia ha obligado a numerosos vecinos a enfrentar nuevamente la pérdida de pertenencias y daños en sus hogares, apenas dos semanas después de haber sufrido un episodio similar.

Mientras tanto, otras familias mantienen la esperanza de que el nivel del agua disminuya en las próximas horas, aunque las lluvias continúan complicando la situación en la zona.

Las afectaciones también alcanzan al sector productivo. Comerciantes y emprendedores vinculados al turismo reportan pérdidas debido a las condiciones climáticas, que impactan directamente la llegada de visitantes y sus fuentes de ingreso.

Además de Sarapiquí, los cuerpos de emergencia mantienen un monitoreo constante en la Zona Norte y en Guácimo de Limón, donde persiste la preocupación ante el pronóstico de más lluvias durante las próximas horas.



