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Unafut informa día y hora de la final de Torneo de Copa
Medford sobre Torneo de Copa: "Nosotros lo agarramos muy en serio"
Ya están a la venta entradas para final de Copa entre Saprissa y Sporting FC
Los aficionados ya pueden adquirir los boletos para este compromiso.
Los aficionados que gusten asistir a la final del Torneo de Copa entre Saprissa y Sporting FC deberán de pagar ₡10.000 o ₡15.000.
El juego se realizará el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, en Liberia.
Sombra y Sol tienen un costo de ₡10.000, mientras Platea ₡15.000. Los boletos se pueden adquirir por medio del sitio web: https://ticketshow.cr.
La S goleó 6-2 a Liberia en el marcador global, mientras que Sporting dejó en el camino a los porteños tras vencerlos 4-1 en los penales.
El portero Johnny Álvarez tapó los lanzamientos de Doryan Rodríguez y Daniel Colindres.
Unafut informa día y hora de la final de Torneo de Copa
El Deportivo Saprissa y Sporting FC jugarán la final del Torneo de Copa. Los morados clasificaron tras dejar en el camino al Municipal Liberia y los albos luego de vencer a Puntarenas FC.
Este lunes, la Unafut dejó claro cómo está el tema del día y la hora del juego por el título.
"En Unafut reiteramos que -por acuerdo de la Asamblea de Presidentes - la final del Torneo de Copa se llevará a cabo en el estadio Edgardo Baltodano. Precisamente, esta disposición es de conocimiento de los clubes desde el inicio del certamen. El partido final se disputará el 15 de abril a partir de las 7 p. m.", comunicó la Unafut por medio de su departamento de prensa a Teletica.com.
La S goleó 6-2 a Liberia en el marcador global, mientras que Sporting dejó en el camino a los porteños tras vencerlos 4-1 en los penales.
Medford sobre Torneo de Copa: "Nosotros lo agarramos muy en serio"
El entrenador del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, se mostró satisfecho luego del pase a la final del Torneo de Copa ante Sporting FC.
Estas fueron las declaraciones más destacadas de Medford tras la victoria 5-1 ante Liberia:
Análisis: Hemos sido un equipo que produce mucho, hoy fuimos efectivos y ganamos contundentemente. Los jóvenes lo hicieron bastante bien, eso me deja muy satisfecho, jugamos bastante bien, hubo entrega. Quedo contento en todos los sentidos, desde hace cuánto no pierde Liberia con tantos goles en contra, eso hay que verlo. El equipo mostró seriedad en el torneo. Nosotros lo agarramos muy enserio y lo demostramos.
Jóvenes se lesionaron: No es tan fácil cuando te hacen un torneo tan complejo como este con algunas variantes entre jóvenes y ayer dos jovencitos que pudieron haber jugado hoy se lesionaron. Lo que se hizo hoy fue por la necesidad, Barahona jugó de lateral, Blanco de extremo, pero ayer paramos el equipo y se nos lesionaron dos jovencitos y tuvimos que remendar. Es un torneo muy complejo con minutos de jóvenes, tiene salir y entrar otro jóven, tiene algunas restricciones.