Ya están a la venta entradas para final de Copa entre Saprissa y Sporting FC

Los aficionados que gusten asistir a la final del Torneo de Copa entre Saprissa y Sporting FC deberán de pagar ₡10.000 o ₡15.000.

El juego se realizará el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, en Liberia.

​Sombra y Sol tienen un costo de ₡10.000, mientras Platea ₡15.000. Los boletos se pueden adquirir por medio del sitio web: https://ticketshow.cr.



La S goleó 6-2 a Liberia en el marcador global, mientras que Sporting dejó en el camino a los porteños tras vencerlos 4-1 en los penales.

El portero Johnny Álvarez tapó los lanzamientos de Doryan Rodríguez y Daniel Colindres.