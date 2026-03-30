Medford sobre Torneo de Copa: "Nosotros lo agarramos muy en serio"

El entrenador del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, se mostró satisfecho luego del pase a la final del Torneo de Copa ante Sporting FC.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Medford tras la victoria 5-1 ante Liberia:

Análisis: Hemos sido un equipo que produce mucho, hoy fuimos efectivos y ganamos contundentemente. Los jóvenes lo hicieron bastante bien, eso me deja muy satisfecho, jugamos bastante bien, hubo entrega. Quedo contento en todos los sentidos, desde hace cuánto no pierde Liberia con tantos goles en contra, eso hay que verlo. El equipo mostró seriedad en el torneo. Nosotros lo agarramos muy enserio y lo demostramos.

Jóvenes se lesionaron: No es tan fácil cuando te hacen un torneo tan complejo como este con algunas variantes entre jóvenes y ayer dos jovencitos que pudieron haber jugado hoy se lesionaron. Lo que se hizo hoy fue por la necesidad, Barahona jugó de lateral, Blanco de extremo, pero ayer paramos el equipo y se nos lesionaron dos jovencitos y tuvimos que remendar. Es un torneo muy complejo con minutos de jóvenes, tiene salir y entrar otro jóven, tiene algunas restricciones.

Dos meses y una nueva final: Lo importante es tener jugadores con calidad e inteligentes. Son jugadores con hambre porque son tres torneos sin un campeonato. Queremos pelear por los dos títulos, es un equipo obligado a eso. Hemos trabajado bien y hemos hecho un buen grupo con los asistentes Raúl Ovares, Geiner Segura y Marco Herrera. Todavía falta, al menos tenemos una final asegurada y luego hay que cambiar el chip y pelear por el torneo nacional.

Volver a una final con Saprissa: Es lo mejor que puede pensar uno, el objetivo siempre es jugarlas y dar el paso para ganarlas. Ahora contra Sporting está la revancha porque nos ganaron acá. El equipo rival la va a luchar también.

Jugadores Sub-21: Bien, hemos fortalecido a esos jóvenes, se están rescatando cosas, me deja muy contento, eso es importante siempre tener jóvenes que tengan futuro.