Con goleada incluida: Saprissa avanza a final del Torneo de Copa tras vencer a Liberia

El Deportivo Saprissa clasificó a la final del Torneo de Copa tras golear 5-1 a Liberia en el estadio Ricardo Saprissa. El global de la serie fue de 6-2.

Ahora, los morados disputarán el título frente a Sporting FC el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.



Los morados comenzaron abajo en el marcador, pero terminaron goleando a los liberianos en La Cueva.

Joyfer Chal (17') concretó el primer tanto del compromiso para la visita, pero posteriormente el dominio de la S fue claro y notorio.

Primero fue David Guzmán de media volea (27'), luego el doblete de Orlando Sinclair (36' y 41'); también apareció Rachid Chirino (70') y el goleador Ariel Rodríguez (87') cerró el festín.

Ese tanto de Rodríguez significó su anotación 147 con los morados en todas las competiciones y se coloca a 17 tantos de igualar a Evaristo Coronado como el goleador histórico del Monstruo.

Fue un partido que le permitió al técnico Hernán Medford darle minutos no solo a jugadores jóvenes sino a Guzmán y Joseph Mora, quienes estaban lesionados.

Los liberianos fueron un digno rival en la serie, pero el peso de tener a jugadores como Mariano Torres, Kendall Waston y el doblete de Sinclair marcaron diferencia.

Los goles del partido: