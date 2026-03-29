Lo más destacado
Con goleada incluida: Saprissa avanza a final del Torneo de Copa tras vencer a Liberia
Los morados enfrentarán a Sporting FC por el título.
El Deportivo Saprissa clasificó a la final del Torneo de Copa tras golear 5-1 a Liberia en el estadio Ricardo Saprissa. El global de la serie fue de 6-2.
Ahora, los morados disputarán el título frente a Sporting FC el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.
Los morados comenzaron abajo en el marcador, pero terminaron goleando a los liberianos en La Cueva.
Joyfer Chal (17') concretó el primer tanto del compromiso para la visita, pero posteriormente el dominio de la S fue claro y notorio.
Primero fue David Guzmán de media volea (27'), luego el doblete de Orlando Sinclair (36' y 41'); también apareció Rachid Chirino (70') y el goleador Ariel Rodríguez (87') cerró el festín.
Ese tanto de Rodríguez significó su anotación 147 con los morados en todas las competiciones y se coloca a 17 tantos de igualar a Evaristo Coronado como el goleador histórico del Monstruo.
Fue un partido que le permitió al técnico Hernán Medford darle minutos no solo a jugadores jóvenes sino a Guzmán y Joseph Mora, quienes estaban lesionados.
Los liberianos fueron un digno rival en la serie, pero el peso de tener a jugadores como Mariano Torres, Kendall Waston y el doblete de Sinclair marcaron diferencia.
Los goles del partido:
Medford sobre Torneo de Copa: "Nosotros lo agarramos muy enserio"
El entrenador del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, se mostró satisfecho luego del pase a la final del Torneo de Copa ante Sporting FC.
Estas fueron las declaraciones más destacadas de Medford tras la victoria 5-1 ante Liberia:
Análisis: Hemos sido un equipo que produce mucho, hoy fuimos efectivos y ganamos contundentemente. Los jóvenes lo hicieron bastante bien, eso me deja muy satisfecho, jugamos bastante bien, hubo entrega. Quedo contento en todos los sentidos, desde hace cuánto no pierde Liberia con tantos goles en contra, eso hay que verlo. El equipo mostró seriedad en el torneo. Nosotros lo agarramos muy enserio y lo demostramos.
Jóvenes se lesionaron: No es tan fácil cuando te hacen un torneo tan complejo como este con algunas variantes entre jóvenes y ayer dos jovencitos que pudieron haber jugado hoy se lesionaron. Lo que se hizo hoy fue por la necesidad, Barahona jugó de lateral, Blanco de extremo, pero ayer paramos el equipo y se nos lesionaron dos jovencitos y tuvimos que remendar. Es un torneo muy complejo con minutos de jóvenes, tiene salir y entrar otro jóven, tiene algunas restricciones.