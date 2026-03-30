Unafut informa día y hora de la final de Torneo de Copa

El Deportivo Saprissa y Sporting FC jugarán la final del Torneo de Copa. Los morados clasificaron tras dejar en el camino al Municipal Liberia y los albos luego de vencer a Puntarenas FC.

Este lunes, la Unafut dejó claro cómo está el tema del día y la hora del juego por el título.

"En Unafut reiteramos que -por acuerdo de la Asamblea de Presidentes - la final del Torneo de Copa se llevará a cabo en el estadio Edgardo Baltodano. Precisamente, esta disposición es de conocimiento de los clubes desde el inicio del certamen. El partido final se disputará el 15 de abril a partir de las 7 p. m.", comunicó la Unafut por medio de su departamento de prensa a Teletica.com.

La S goleó 6-2 a Liberia en el marcador global, mientras que Sporting dejó en el camino a los porteños tras vencerlos 4-1 en los penales.

El portero Johnny Álvarez tapó los lanzamientos de Doryan Rodríguez y Daniel Colindres.