Video: En Sporting se cansan de quedar cerca y con sus refuerzos sueñan en alto

En Sporting se cansaron de quedar a la orilla, de generar buenos comentarios, pero no trascender y por eso para el Torneo de Apertura contrataron a 11 jugadores que pretenden llegar a semifinales y pelear por el título.

El equipo griego firmó al hondureño José Mario Pinto, el paraguayo Renzo Carballo, el mexicano Eduardo Pastrana, Daniel Colindres, Youstin Salas, Ignacio Gómez, Gabriel Leiva, Alejandro Chaves, Rodiney Leal, Adrián Chevez y Randy Ramírez.

Teletica.com conversó con todos los jugadores en su presentación realizada este martes en el Condominio El Canal, en Grecia.

"Sabemos lo que es el equipo, cada día vamos para arriba y sumando más, queremos trabajar para que el equipo logre hacer un buen torneo, gane partidos y clasifique, por eso se dan los cambios que se han hecho en los últimos torneos que vienen para arriba", comentó Randy Ramírez, proveniente del Municipal Liberia.

Además, Gabriel Leiva destacó: "Casi que uno cuenta con los clubes grandes clasificados, pero se habla de Sporting y falta un poquito, los que ya tienen tiempo en el club nos han dicho qué aspectos han detectado que hacen falta y uno llega con una mentalidad de cumplir con esos detalles para clasificar, que es la prioridad".

Por su parte, el hondureño José Mario Pinto comentó que "a Sporting le ha faltado ese pasito".

"El Sporting hace días me venía tocando la puerta. Entonces, yo a veces los miraba, veía uno que otro partido, empataba o le faltaba un punto. Yo hablaba con Carlos Pineda, con Alex López, sobre qué les pasó en algún partido y todo eso. "La verdad, a mí me plantearon el proyecto muy bonito, claramente, poder dar ese paso. Yo estoy acostumbrado a pelear por el título y que, por así decirlo, yo no venía a pasear. Voy a tratar de siempre dar lo mejor de mí para poder dar ese paso, por así decirlo, y poder pelear por el título", concluyó.

El técnico Andrés Carevic llegó al club el pasado torneo para buscar salvar la categoría y lo logró, ahora pretende trascender.

​