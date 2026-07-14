Rodiney Leal: Descendió con Guadalupe, no pudo jugar con Liberia y ahora sonríe en Sporting

El portero Rodiney Leal vivió todo un frenesí en el mercado de fichajes: descendió con Guadalupe FC, lo fichó el Municipal Liberia que se quedó sin aval en Primera División y ahora fichó con Sporting FC.

A sus 24 años tiene como objetivo dejar la incertidumbre atrás luego de lo sucedido en Liberia y enfocarse en pelear por la clasificación ante Liberia.

“Tuve una muy buena participación gracias a Dios en Guadalupe, que me abrió las puertas para ir al Municipal Liberia y lamentablemente pasó lo que pasó con el club, de mi parte dolido por eso, pero ahora estamos por acá en Sporting, que me abrió las puertas y agradecido con ellos, con toda la institución y vamos a aprovechar esta gran oportunidad para lo que viene”, comentó Leal.

Leal enfatizó que es creyente y confiar en Dios le permitió sobrellevar las últimas semanas de incertidumbre tras lo sucedido con los liberianos.

Además, sobre la parte deportiva también siente que enfrentará un lindo reto, pues se pasa de un descenso a pelear por la clasificación en el próximo semestre, que es el objetivo de Sporting.

“La verdad que venimos aquí a competir, la verdad que en el marco hay muy buena competencia, hay muy buenos porteros y vamos a trabajar para que el equipo quede en lo más alto, siempre pensar en clasificación y tratar de que el equipo siempre esté peleando en los puestos de arriba”, concluyó.