Un nuevo Sporting FC: Club presenta a 11 refuerzos

Sporting FC tiene prácticamente un equipo nuevo para este Torneo de Apertura 2026.

Este martes el club griego presentó a sus 11 refuerzos en el condominio El Canal.

El técnico Andrés Carevic llegó el semestre anterior a la institución con el objetivo de salvar al equipo del descenso, lo logró y ahora buscará ser protagnista.

En relación con las contrataciones se tratan del hondureño José Mario Pinto, el paraguayo Renzo Carballo, el mexicano Eduardo Pastrana, Daniel Colindres, Youstin Salas, Ignacio Gómez, Gabriel Leiva, Alejandro Chaves, Rodiney Leal, Adrián Chevez y Randy Ramírez.

Además, el club ya registró la salida de estos nueve futbolistas: Jefry Valverde, Jesús Batiz, Ariel Arauz, Ian Lawrence, Matíaz Verón, Stuart Arce, Luis Díaz, Diego de Buen y Armando Ruiz.

