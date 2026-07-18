Uno más: Suspenden licencia de San Carlos

La lista de equipos que no cumplen los requisitos sumó una nueva entrada. Se trata de San Carlos, que en este momento tiene suspendida su licencia de participación en la Primera División.

“El Comité de Licencias revisó también la situación de los nueve equipos inscritos en la UNAFUT para la temporada 2026-2027 y constató que la Asociación Deportiva San Carlos se encuentra con deudas pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y no comprobó estar en alguno de los supuestos de excepción contenidos en el Reglamento de Licencias”, explicaron desde la Federación Costarricense de Fútbol.

También indicaron que la “licencia queda suspendida hasta el pago respectivo”.

Esta noticia llega el mismo día que se comunicó que el repechaje entre Guadalupe y Escorpiones no se jugará este sábado, ya que “Guadalupe no se encuentra al día con sus obligaciones con la CCSS”.

Esto quiere decir que, en las últimas tres semanas, son tres los equipos que no han cumplido con los requisitos del Comité de Licencias para competir en la máxima categoría: Liberia, San Carlos y Guadalupe.



