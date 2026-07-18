Presidente del Ascenso sobre Escorpiones: “Habla del trabajo que estamos haciendo y del orden”

Este viernes se dio a conocer que Escorpiones de Belén será el nuevo inquilino de la Primera División, ya que Guadalupe no cumplió con los requisitos para disputar el repechaje y obtener el boleto al máximo circuito.

Esto dijo Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso, sobre la resolución.

¿Qué sensaciones le deja la resolución de Licencias y el ascenso de Escorpiones?

Sí, bueno, primero muy contento. Esta es la labor de nosotros: subir equipos a la Primera División, y que hayamos logrado ascender dos clubes de Liga de Ascenso a la Primera División creo que es algo que habla del trabajo que estamos haciendo y del orden que hay, no solo en la parte deportiva, sino también en la parte administrativa.

¿Cómo ve a Escorpiones para competir en la Primera División?

No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Hay clubes que están muy preparados para ir a competir a la Primera División, y Escorpiones ha venido trabajando desde hace muchísimos años en una estructura muy sólida. No ha tenido, tal vez, las etapas finales, pero es un equipo que siempre ha estado en finales, semifinales, siempre clasifica. Ahora fue el líder de la tabla general, entonces creo que va a ir realmente a competir a la Primera División.

¿Qué procede ahora con Guadalupe?

Bueno, lo desconozco. Lo de Guadalupe ya no lo estudiamos a fondo. Por hoy no tiene licencias. Ya en las próximas semanas lo tomaremos nosotros como Liga de Ascenso, que también tiene nuestras regulaciones y nuestra revisión de la seguridad social, y que los clubes estén al día. Pero hoy la desconozco, no sé cuál fue la situación que no pudo cumplir para poder jugar este repechaje. En los próximos días, las próximas semanas, estaríamos revisando, como Liga de Ascenso, lo que nos corresponde.

¿El requisito sigue siendo estar al día con Hacienda y la Caja?

Sí, sí, sí, así es, 100 %. Hay que estar al día con esas dos entidades, tanto en Licencias como en Liga de Ascenso. Entonces, como digo, hay que estudiar el caso. No lo conozco, hoy no sé cuál fue el problema que tuvo, entonces tenemos que verlo con calma la próxima semana.

¿Qué criterio tiene sobre que se programara el repechaje antes de revisar la licencia?

Bueno, es que hay que ir hacia atrás. En su momento se hicieron varias propuestas en la Liga de Ascenso; inclusive yo hice una, y al final se hizo una votación. Es un tema colegiado y hay que respetar la decisión de la mayoría. Pero, en lo personal, no me gusta lo que pasó.

Si ya era un partido que estaba programado, tenía que jugarse o, si no, hacer las revisiones en su momento. En mi caso y el de la Liga de Ascenso desconocíamos si Guadalupe tenía alguna deuda o no para poder participar. Entonces, sí se ve mal, si esa es la pregunta. La verdad es que se ve muy mal que ya un partido, con toda la organización y todo, no se juegue.

¿Qué opina de la propuesta del repechaje impulsada por Alexander Chacón?

Sí, sí, como le digo, yo no puedo opinar de los criterios personales de los compañeros del Comité Ejecutivo. Tenemos que respetar la decisión de cada uno; somos un órgano colegiado.

Sí, él fue nombrado por la Liga de Ascenso, pero también, si me preguntan, Guadalupe ya estaba en la Liga de Ascenso, ¿verdad?

Entonces, es un tema que prácticamente tendrían que preguntárselo a él. Es un tema personal, porque él fue el que tuvo esa iniciativa. Yo tengo mis propios criterios de tantos años de estar en la Liga de Ascenso, y lo teníamos estructurado: que el equipo subcampeón era el de la tabla general. Entonces, ya las propuestas que se hicieran o las que llegaran a la mesa eran criterio de cada miembro del Comité Ejecutivo.

¿Cómo avanza la idea de un repechaje entre Primera y Segunda División?

Cuando se hizo la propuesta, yo, en el Comité Ejecutivo, dije que apoyaba que se diera el repechaje, siempre y cuando se hiciera un repechaje todos los años; que quedara establecido por medio de la Federación y por el Comité Ejecutivo, que es el órgano superior del fútbol.

Por suerte, ya se aprobó que este próximo torneo habrá repechaje; que el equipo que descienda en el último lugar jugaría un repechaje con el segundo o con el tercero de la Liga de Ascenso, dependiendo de si se pasa a doce o se mantiene en diez. Pero ya está establecido que sí va a haber un repechaje para este torneo 2026-2027, y eso es lo que me alegra porque es lo que he peleado durante años. Ojalá que quede establecida mi propuesta en el Comité Ejecutivo: que de aquí en adelante todos los años tengamos un repechaje entre la Primera División y la Segunda División.

¿Cómo avanza el proceso de Municipal Liberia?

Sí, ese es un tema aparte. Licencias es un órgano independiente de la Federación, del Comité Ejecutivo y de la Liga de Ascenso, entonces hay que esperar a ver qué resuelve Licencias. Desconozco si presentaron los documentos; creo que tenían tiempo hasta hoy. Entonces hay que esperar a ver qué sucede con lo que resuelve Licencias.

¿Cómo quedarían los grupos de la Liga de Ascenso?

Bueno, ya tenemos que trabajar el lunes a ver qué vamos a resolver, porque hoy estaríamos con 15 equipos, lo cual no es lógico para un torneo de Liga de Ascenso. Pero ya el lunes y martes tendremos noticias de qué es lo que procederemos, cómo vamos a proceder y cómo vamos a trabajar con eso.



